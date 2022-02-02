مصر للطيران تنظم رحلتين إلى ياوندي لمؤازرة المنتخب الوطني أمام الكاميرون غدًا

كانت الشركة الوطنية قد سيرت 5 رحلات سابقة إلى الكاميرون

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري دعمها للمنتخب الوطني، حيث تسير مصر للطيران غدًا الخميس رحلتين خاصتين إلي مطار “ياوندي” في الكاميرون لنقل 600 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسع الواحدة لعدد 309 ركاب.

وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام الكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام غدا الخميس.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 5 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة الإفريقية.