«مصر للطيران» تناشد عملاءها بضرورة الحضور بالمطار قبل إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف

أهابت شركة “مصر للطيران” بعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية بضرورة الوجود بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاثة ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصًا من مصر للطيران على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ولضمان انسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.