مصر للطيران تناشد عملاءها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ

ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران عملاءها المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل موعد إقلاع الرحلات الداخلية بساعتين على الأقل، وقبل موعد الرحلات الدولية بأربع ساعات علي الأقل.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية ونظراً لكثافة التشغيل التي تشهدها جميع المطارات المصرية خلال هذه الفترة تزامناً مع فترة الأعياد والأجازات الصيفية وما يترتب علي ذلك من إزدحام وتكدس في إنهاء إجراءات السفر.