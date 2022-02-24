نقل وملاحة

«مصر للطيران» تلغي رحلاتها اليوم إلى روسيا: «الرحلات القادمة ستحدد يوما بيوم»

لحين صدور قرار رسمي بالتعليق أو التشغيل
دعاء محمود 9:21 م, الخميس, 24 فبراير 22 9:21 م, الخميس, 24 فبراير 22

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قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إنه تم إلغاء رحلات الشركة المتجهة اليوم الخميس من وإلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك علي خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأضاف المصدر لـ”المال”، أن مصر للطيران تسير رحلة واحدة يومية بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد الرحلات القادمة يوما بيوم لحين صدور قرار رسمي بالتعليق أو التشغيل.

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عملية عسكرية في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم، عن تنفيذ “عملية عسكرية” في أوكرانيا أعقبها هجوم واسع وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الحرب.

وأعلن بوتين أن العملية العسكرية تستهدف منطقة إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوغانسك ودونيتسك.

وجاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس الروسي، في نفس الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي يطلب منه التوقف، صباح يوم الخميس.

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وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

ومن جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه “هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية”.

وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة، “وسيحاسب العالم روسيا”.

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كما انتقد ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: “لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”.

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بقلم دعاء محمود

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