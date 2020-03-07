مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من اليوم

تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، وذلك اعتبارًا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها.

وترجو مصر للطيران من عملائها الكرام الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية الكول سنتر علي رقم 1717 من أى موبايل.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتي أعلنت مساء أمس الجمعة وقف الرحلات الجوية مع 7 دول من ضمنها مصر، في إطار إجراءات دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني -نقل عبر الحساب الرسمي لإدارة الطيران المدني في الكويت على تويتر- تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتًا جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1). دخول سابقة و كذلك المحولين من مطارات اخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار اليها خلال الاسبوعين الماضيين .

وأوضح التعميم بأنه يسمح لمواطني دولة الكويت القادمون من تلك الدول الدخول على ان تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي ..(3/3) pic.twitter.com/SquMFzrqPl— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 6, 2020