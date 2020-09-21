نقل وملاحة

«مصر للطيران» تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن طائرة

والتي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي والدكتور معتز فتحي الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة
دعاء محمود 7:34 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:34 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قام اليوم الطيار رشدي زكريا ، رئيس شركة مصر للطيران، والطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتكريم طاقم رحلة مصر للطيران رقم MS 777، والتي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي والدكتور معتز فتحي الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة.

وذلك لأدائهم الاحترافي في التعامل مع حالة ولادة السيدة اليمنية هيام نصر ناجي والتي فاجأتها آلام الوضع على متن الطائرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 21-9-2020

وأعرب زكريا عن سعادته بتكريم طاقم رحلة MS 777 علي أدائهم المشرف والاحترافي، كما تقدم بالشكر لجميع أبناء مصر للطيران في كل مواقع العمل المختلفة وطاقم الرحلة الطيار عمرو البساطي والطيار مساعد وسام كامل وطاقم الضيافة برئاسة محمود حمزة، وكل من نانسي زاخر، بريهام محسن زكريا، محمد فوزي، محمد ناجي وضباط الأمن محمد عبدالموجود ومحمد سعيد.

اقرأ أيضا  «النقل» تنشئ منطقتين لوجستيتين على مساحة 83 فداناً خلف ميناء الإسكندرية

كما تقدم بالشكر والتقدير لوالد الدكتور معتز فتحي وأخيه اللذين حضرا التكريم وذلك لتطوعه وقيامه بهذه المهمة الإنسانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«مصر للطيران» تسير 27 رحلة منتظمة إلى 18 وجهة دولية وداخلية غدًا

دعاء محمود 1:58 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو.. اليوم

دعاء محمود 5:00 م, الخميس, 17 سبتمبر 20

«مصر للطيران» تطلق حملة تشجيعية للسفر بتخفيضات 20% على الرحلات الدولية

دعاء محمود 10:08 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

تعرف على حصاد «مصر للطيران» بعد شهرين من استئناف حركة السفر

دعاء محمود 5:49 م, الأثنين, 14 سبتمبر 20

مصر للطيران : تشغيل 20 رحلة دولية وداخلية و4 استثنائية غدًا

دعاء محمود 4:34 م, الأحد, 6 سبتمبر 20

مصر للطيران: عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة منتصف سبتمبر

دعاء محمود 1:22 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20