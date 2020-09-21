«مصر للطيران» تكرم طاقم رحلة لندن وطبيبا لتعاملهم الاحترافي مع حالة ولادة على متن طائرة

والتي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي والدكتور معتز فتحي الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة

قام اليوم الطيار رشدي زكريا ، رئيس شركة مصر للطيران، والطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتكريم طاقم رحلة مصر للطيران رقم MS 777، والتي كانت متجهة من القاهرة إلي لندن يوم الثلاثاء الماضي والدكتور معتز فتحي الطبيب الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة.

وذلك لأدائهم الاحترافي في التعامل مع حالة ولادة السيدة اليمنية هيام نصر ناجي والتي فاجأتها آلام الوضع على متن الطائرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة.

وأعرب زكريا عن سعادته بتكريم طاقم رحلة MS 777 علي أدائهم المشرف والاحترافي، كما تقدم بالشكر لجميع أبناء مصر للطيران في كل مواقع العمل المختلفة وطاقم الرحلة الطيار عمرو البساطي والطيار مساعد وسام كامل وطاقم الضيافة برئاسة محمود حمزة، وكل من نانسي زاخر، بريهام محسن زكريا، محمد فوزي، محمد ناجي وضباط الأمن محمد عبدالموجود ومحمد سعيد.





كما تقدم بالشكر والتقدير لوالد الدكتور معتز فتحي وأخيه اللذين حضرا التكريم وذلك لتطوعه وقيامه بهذه المهمة الإنسانية.