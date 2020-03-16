مصر للطيران : تكبير طرازات الطائرات لاستيعاب المسافرين ورد التذاكر بدون غرامات

بعد قرار وقف الطيران اعتبارا من ظهر الخميس المقبل

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أنه تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات علي الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الاعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران .

يأتي ذلك ضوء القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلي جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس وحتي الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ،

وأضاف في بيان صحفي أن هذا القرار في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة

ولفت إلي أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصر للطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع اعفائهم من اي غرامات.

وناشدت مصر للطيران عملائها الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة اي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.comولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ او ١٧١٧ من اى موبايل.