مصر للطيران تقدم عروضا مميزة للسفر حول العالم

دعاء محمود قامت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرون في التحالف ستار العالمي، بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من الوجهات في أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشماليةويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر اعتبا



دعاء محمود



قامت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرون في التحالف ستار العالمي، بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من الوجهات في أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية

ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر اعتباراً من غدا 13 فبراير وحتى 19فبراير الحالي ليكون السفر حتى 31 مايو 2018.

تأتي هذه العروض شاملة الرسوم والضرائب، ذهاب وعودة حيث تبدأ الأسعار من 3600 جنيه مصري إلى وجهات شرق الأوسط فيما عدا جده والمدينة المنورة، وتبدأ من 6600 جنيه مصري إلى وجهاتها بالشرق الأقصى، و 6600 جنيه مصري إلى نقاط الشركة بالقارة الأفريقية، وأسعار تبدأ 4750 جنيه مصري إلى المدن الأوروبية، وفضلاً عن أسعار تبدأ من 11400 جنيه مصري إلى تورنتو و 12663 إلى نيويورك بأمريكا الشمالية.

يمكن الاستفسار عن هذه العروض وحجز التذاكر من خلال مركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي، أو من خلال الموقع الإليكتروني www.egyptair.com، أو من مكاتب البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ووكلاء السياحة والسفر.