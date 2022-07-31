مصر للطيران تقدم خصومات للأطباء وأطقم التمريض على جميع رحلاتها

خاطب الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران اليوم الأحد، د. حسين خيري نقيب الأطباء، بقيام شركة مصر للطيران – في 6 يوليو الجاري – بإرسال تعليمات لجميع مكاتب البيع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة للتذكير بتنفيذ خصومات الأطباء على رحلات الطيران الداخلية والخارجية، وفقا لبيان صحفي صادر عن النقابة اليوم.

وكان نقيب الأطباء قد خاطب في وقت سابق رئيس شركة مصر للطيران، بشكاوى واردة من بعض الأطباء من عدم استجابة بعض مكاتب الحجز التابعة لشركة مصر للطيران بتطبيق الخصم المقرر لنقابة الأطباء على تذاكر الطيران.

وتقدم شركة مصر للطيران، خصومات للأطباء وأطقم التمريض على جميع رحلاتها الداخلية والخارجية حتى نهاية عام 2022 بواقع خصم نسبة 10% على الرحلات الجوية داخل مصر، ونسبة خصم 20% على الرحلات الجوية خارج مصر بشرط أن تكون بداية الرحلة من مصر.