مصر للطيران تطرح تخفيضًا 25% على تذاكر السفر لدرجة رجال الأعمال

أعلنت مصر للطيران، عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% علي تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية.

في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر2023.

كما قامت مصر للطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلي درجة رجال الأعمال والتي يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية.

في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتي 30 سبتمبر 2023 علي أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023.

ويمكن للعملاء الإطلاع علي المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com او الإتصال بخدمة العملاء علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.