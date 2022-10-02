«مصر للطيران» تفتتح مكتبها بـ طرابلس بعد 8 أعوام من الإغلاق

افتتحت الشركة الوطنية مصر للطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق استمر 8 أعوام، وذلك بحضور السفير تامر مصطفى السفير المصري لدى دولة ليبيا الشقيقة والقنصل العام أحمد مكاوي.

فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة، ووفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتدعيم التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية.

وفى هذا السياق، أوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن إعادة افتتاح مكتب بالعاصمة الليبية طرابلس يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية، بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كل المجالات، ويوفر خدمة أفضل للركاب، خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتعد مرحلة هامة من إعادة الإعمار الذي تشارك فيه مصر بقوة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا حيث تسير الشركة الوطنية 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيًا بين مطارى القاهرة الدولي وبني غازي، إضافة إلي تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.