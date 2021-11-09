نقل وملاحة

«مصر للطيران» تفتتح مكتبها الجديد بالدوحة

علي هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من 10 الي 12 نوفمبر الحالي
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8:10 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 8:10 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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افتتح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم مكتبها الجديد بالدوحة، علي هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من 10 الي 12 نوفمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك بحضور أكبر الباكر – الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية وعبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي الAACO والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر بدولة قطر وجاسم بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران .

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وبهذه المناسبة، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران قائلا ” نتقدم بالشكر للحضور الكريم علي تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصرللطيران الجديد مما يعكس تقديرهم لشركة مصرللطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدي التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي- الأكو التي تعد مصرللطيران من أوائل شركات الطيران الأعضاء به.

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ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصرللطيران لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم ، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالاضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات ، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.

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جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة الي الدوحة بأحدث طرازات الشركة.

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