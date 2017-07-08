مصر للطيران تفتتح فرعًا جديدًا للأسواق الحرة

دعاء محمودأعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن اعتزامها افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران بصالة الوصول الدولي بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، بعد غدٍ الاثنين، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الطيران المدني.يُذكر

دعاء محمود

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن اعتزامها افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران بصالة الوصول الدولي بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، بعد غدٍ الاثنين، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الطيران المدني.





يُذكر أن رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، قال في تصريحات سابقة إن معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، على مساحة 500 م2 ويتم تجهيزه للافتتاح، مضيفًا أن وحدات العرض تم تصنيعها بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تجهيز المعرض الثاني بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، بمساحة 450 م2، والذي يتم تجهيزه وفقًا لأعلى مستويات الجودة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بعد الانتهاء من معرض الوصول.