مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو الخميس المقبل

قال عمرو عدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران، إن الشركة بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان إبتداءً من 28 سبتمبر الجاري.

وأضاف عدوي أن هناك أهمية لتشغيل خطوط الطيران مع اليابان نظرا لحاجة العملاء لخط طيران مباشر إلى تلك الوجهة.

ولفت إلى أن هناك خطة لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان في المستقبل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن طائراتها من طراز بوينج B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتى عقدت اليوم لاستعراض ومناقشة “كيفية تنمية العلاقات التجارية بين مصر واليابان مع إلقاء الضوء على رفع معدلات السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر في ظل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين”.

وبحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية المكاتب السياحية الداخلية والخارجية بهيئة تنشيط السياحة المصرية، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية