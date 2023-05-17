مصر للطيران تغير مسار رحلتها المتجهة إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة

من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي سلامة عملائها، تم تغيير مسار الرحلة رقم MS 981 المتجهة من القاهرة إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.

وعلي الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة .

وقام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها، في حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبي على متن الطائرة، حيث قاما بمتابعة الحالة الصحية للراكبة حتي هبطت الطائرة في مطار مالبينسا، وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقي العلاج.

هذا وقد أقلعت الطائرة من مطار مالبينسا لاستئناف رحلتها إلي واشنطن.