«مصر للطيران» تعيد تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وكانو

في إطار الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية “مصر للطيران” عضو تحالف ستار، لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية، أعلنت الشركة إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين “القاهرة” ومدينة “كانو” بنيجيريا، بمعدل رحلتين أسبوعيًّا أيام الأحد والخميس اعتبارًا من 1 أغسطس 2021. وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800، وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط “مصر للطيران” بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة واسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي، وغيرها من العديد من النقاط.

واهتمامًا من الشركة الوطنية بتعزيز حركة السياحة الوافدة، أعلنت الشركة زيادة تردداتها بين بودابست والغردقة لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيتين اعتبارًا من 11 يوليو الحالي يومي الأحد والخميس. وتسيِّر الشركة رحلاتها بأحدث طرازات الشركة الطائرة الإيرباص A220-300 المزوَّدة بخدمات الإنترنت.

ولمزيد من المعلومات والحجز، يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من أي محمول، أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.