نقل وملاحة

«مصر للطيران» تعلن عن هيكلة جديدة مع تقليص عدد شركاتها .. تعرف عليها

بدلا من 9 حاليا
دعاء محمود 11:12 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 11:12 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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قال الطيار عمرو أبو العينين ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، إنه تم تشكيل لجنة فنية بهدف إعادة هيكلة مصر للطيران، مشيرا إلى أنه من المقرر دمج شركات مصر للطيران لتكون 3 فقط بدلاً من 9 شركات موجودة حاليا.

وأضاف أبو العنيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بمطار القاهرة، أن التصور النهائي للهيكلة تشمل الشركة القابضة و 3 شركات تابعة وهم “الخطوط الجوية، شركة الصيانة وشركة الخدمات الجوية.

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وأكد أبو العنيين أن إعادة الهيكلة سيساهم في تخفيض النفقات ومصروفات مصر للطيران، لافتا إلى أن الدراسات مستمرة ولم يحدد موعد بعد للانتهاء من الهيكلة.

ونوه وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، بأنه تم الانتهاء من 90% من هيكلة مصر للطيران، والمعاش المبكر، ومنظومة العلاج بمستشفي مصر للطيران.

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بقلم دعاء محمود

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