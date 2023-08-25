مصر للطيران تعلن عن الضوابط والقواعد المنظمة لحجز تذاكر العمرة للموسم المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم عن الضوابط والقواعد المنظمة لحجز وإصدار تذاكر مجموعات العمرة للموسم 1445ھ / 2023-2024 ليتم تطبيقها عبر شركات السياحة.

ونصت الضوابط على أنه بالنسبة لحجز المجموعات، فإنه تتلقى إدارة الحج والعمرة طلبات شركات السياحة خلال الرابط الإلكتروني : Http://www.edms.egyptair.com:2200/HOMS/HOMS_LOGINPAGE ، كما يتم الالتزام بإدراج 50% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ 30 يوما وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقاً للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائيا دون الرجوع للوكيل.

كما أنه غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% سواء قبل الإصدار أو بعده، كما أنه غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة إدارة تنشيط وكلاء السفر والسياحة لاتخاذ الإجراء المناسب بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت.

كما يتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط، في حين أنه غير مسموح بتعديل الحجز (تاريخ سفر أو عودة أو خط السير) لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر، على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثا فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة .

ونصت الضوابط على القواعد الخاصة بمقدمات الحجز وإصدار التذاكر، حيث تضمنت أنه يتم سداد مقدم الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقدا أو بشيك مصرفي (مقبول الدفع) تجنبا لإلغائه تلقائيا.

كما يتم تحصيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصر للطيران مقابل إصدار “EMD” كمستند تحصيل وليس إيصالات قبض بمبلغ 1000 جنيه عن كل مقعد، وفيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يكون مبلغ 3000 جنبه عن كل مقعد.

فيما يخص وكلاء السياحة المصدرين “BSP” يتعين سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الـ “EMDS” مع نهاية موسم العمرة من خلال إصدار آخر مجموعات من خلال مكاتب مصر للطيران.

كما يلغى الحجز تلقائيا قبل موعد قيام الرحلة بخمسة عشر يوما في حالة عدم إصدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو لمكتب البيع مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل .

وفي حالة تغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر لايتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصدار فقط على ألا تتجاوز نسبة التغيير المسموح بها وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ 1500 جنبه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الورادة بالبند ثالثاً فيما بعد.

في حالة تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات مصر للطيران .

كما أن صلاحية التذكرة 90 يوما، والالتزام والتأكيد على إدراج الـ” TOUR CODE” الخاص بمجموعات العمرة المصدرة ( يتم تخصيصه من خلال إدراة الحج والعمرة ) .

وبالنسبة للغرامات ورسوم الإلغاء، ففي حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم تعديل 1500 جنيه والضرائب المستحقة.

وفي حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 72 ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NOSHOW يتم تحصيل رسوم قدرها 3000 جنيه والضرائب المستحقة.

كما لايجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله فيتم رد القيمة بعد خصم الـ (O/w) المستخدمة والضرائب المستحقة وذلك بموجب صورة شهادة الوفاة وإعلام الوراثة .

وفي حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية قبل السفر بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد) بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ 150 ريالا سعوديا بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السعر بالإضافة إلى رسوم تعديل 300 ريال سعودى والضرائب المستحقة.

وبالنسبة للتأشيرات والإجراءات، نصت الضوابط على أن تتحمل شركة السياحة والجهات المنظمة المسئولية الكاملة عن حصول كافة ركاب المجموعة على التأشيرات والإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للسفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

و في حالة تسكين المجموعات على رحلات إضافية تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بحصول كافة أفراد المجموعة على تأشيرات العمرة دون غيرها، وتتحمل الجهة المنظمة كافة الرسوم حال مخالفة ذلك .

كما تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بعد حصول المجموعة على التأشيرات والباركود وبحد أقصى 72 ساعة قبل السفر بالتأكد من موافاتنا بكافة البيانات الخاصة بمحل إقامة المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة واسم المسئول المرافق للمجموعة وكذا أرقام التليفونات الخاصة بالمملكة العربية السعودية (جوال المشرف).

كما تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بتواجد ركاب المجموعة بالمطار (ذهاب أو عودة) قبل الإقلاع ب 4 ساعات .