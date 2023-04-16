مصر للطيران تعلن تغيير مواعيد رحلاتها تزامنا مع التوقيت الصيفي

أفادت شركة مصر للطيران، بأنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣، فإن جميع رحلات مصر للطيران بدءًا من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفا بساعة واحدة.

وأهابت شركة مصر للطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.