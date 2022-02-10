مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رجب وإعفاء حالات كورونا الإيجابية من رسوم تعديل الحجز

قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين المصريين فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة، وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

وأضاف أن أسعار تذاكر طيران مصر للطيران لموسم عمرة (شهر رجب) تبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة .

وتابع أبوالعينين: تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي .

يأتي ذلك فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصرللطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية.