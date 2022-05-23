«مصر للطيران» تعلن أسعار تذاكر الحج للموسم الحالي مطلع الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع بشركة مصر للطيران، لـ”المال”، إنه سيتم الإعلان عن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج الحالي 1443هـ-2022م مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الشركة فتحت باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة اعتبارا من يوم 19 مايو وحتى موعد أقصاه الخميس المقبل.

ولفت إلى أن الطلبات المقدمة من شركات السياحة يجب أن تتضمن اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة.

وكانت غرفة شركات السياحة، أفادت خلال اجتماعها أول أمس الأحد، بأن هناك 1538 شركة سياحية تقدمت حتى الآن لتنظيم الحج لموسم 2022.

ويبدأ سعر برنامج الحج السياحي لمستوي الخمس نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم من 177 الفا و500 جنيه، أما الصف الثاني فيصل سعره إلى 157 ألفا و500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

بينما يبدأ سعر الحج للمستوى الاقتصادي من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، فاعليات القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، حيث تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأعلنت الوزيرة عن سعر برنامج الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام ليبلغ نحو 87 ألف جنيه شامل الإقامة في فندق 4 نجوم، وعدد 2 وجبة، وغير شامل لسعر تذكرة الطيران.