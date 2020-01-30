مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي الصين بسبب فيروس «كورونا»

في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلي المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات “هانزو” اعتبارا من أول فبراير المقبل وعلى التوالي بكين و جوانزو اعتبارا من يوم 4 فبراير ولحين إشعار آخر وذلك لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” الذي ظهر فى الصين وانتشاره في أكثر من دولة وذلك حفاظاً علي سلامة وصحة عملائها من المسافرين علي متن هذه الرحلات وأفراد الركاب الطائر.

ويأتي قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير المقبل .

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات .

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو .

وكان مصدر مطلع فى مصر للطيران قال أمس إن الشركة لم تلغ أى رحلات لها لدولة الصين رغم انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن تسيير 12 رحلة أسبوعية إلى 3 مدن موزعة بين 6 رحلات إلى مدينة جوانزو، و3 – 4 إلى بكين، و3 لهانزو.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن مصر للطيران تراقب الموقف، مشيراً إلى أنه فى حال تفاقم الأمور يتخذ الإجراءات المناسبة سواء بوقف أو تقليص عدد الرحلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة وسلطة الطيران المدنى.

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أمس تعليق جميع رحلاتها إلى الصين، بينما قلصت شركات طيران أخرى بما فى ذلك الخطوط الجوية الفنلندية و»كاثى باسيفيك» ومقرها هونغ كونغ، و»جيتستار آسيا» ومقرها سنغافورة الرحلات الجوية إلى الصين.

اتخذت شركة مصر للطيران ، بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران.

وتضمنت الإجراءات عزل الحالة المشتبه بها فى صف منفصل كلما أمكن، حال وجود أماكن فارغة على الطائرة، وتزويده بقناع الأنف والفم وتفريغ 2 صف من الركاب، لمنع انتشار العدوى.

حال امتلاء الطائرة بالركاب يتم توزيع كمامة الفم والأنف للراكب المصاب، وجميع الركاب المحيطين به، وتخصيص فرد واحد من أفراد الضيافة كلما أمكن وتزويده بقناع الأنف والفم والقفازات للتعامل مع الراكب فضلاً عن تخصيص دورة مياه خاصة للراكب المشتبه به.

أ