نقل وملاحة

مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى السعودية

اعتذرت الشركة عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها مؤكدة أنها ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها
المال - خاص 10:25 ص, الأثنين, 9 مارس 20 10:25 ص, الأثنين, 9 مارس 20

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أعلنت الشركة الوطنية “مصرللطيران” تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر.

وقالت مصر للطيران في بيان اليوم الإثنين إن القرار جاء بعد القرار الصادر مساء أمس من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلي عدة دول ومن بينها مصر اعتبارا من اليوم.

وأضافت: “ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصرللطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط ارضي علي رقم 090070000 أو 1717 من اي خط موبايل”.

واعتذرت الشركة عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها مؤكدة أنها ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها، علما بأنها كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة.

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بقلم المال - خاص

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