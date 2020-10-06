نقل وملاحة

مصر للطيران تطلق 35 رحلة دولية وداخلية منها 9 رحلات إلى السعودية غدًا

لنقل 4 الاف راكب
دعاء محمود 3:54 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 3:54 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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تسير مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 35 رحلة جوية مجدولة، إلى 14 وجهة دولية و 4 وجهات داخلية، هذا بخلاف 4 رحلات للشحن الجوي، وذلك لنقل 4 آلاف راكب.

رحلات للطيران لدبي

وتستهدف مصر للطيران إطلاق رحلة واحدة إلى كلاً من امستردام، باريس، لندن، ميلانو، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 4 رحلات إلى كل من جدة، و3 رحلات إلى دبي،  ورحلتين إلى كلاً من اسطنبول، الدمام والرياض.

الرحلات الداخلية

وأكدت مصادر مطلعة بمصر للطيران، أنه من المقرر تسيير 7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كلاً من الأقصر وأسوان.

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جدول مصر للطيران اليوم

وتسير مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 45 رحلة جوية بواقع 33 رحلة دولية إلي 26 وجهة عربية وأجنبية، و7 رحلات داخلية إلي 5 مدن مصرية، بخلاف 4 رحلات شحن جوي، وذلك لنقل 4600 راكب.

وتنطلق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، القصيم، واشنطن، لاجوس، موسكو، بغداد، المدينة المنورة.

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كما تطلق مصر للطيران 3 رحلات إلى كلاً من دبي وجدة، ورحلتين إلى كل من الدمام وأبوظبي والرياض، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان وطابا.

طائرات مصر للطيران1

رحلات إلي المغرب

وكانت مصر للطيران، أعلنت عن إعتزامها تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) أيام 8 و 9 أكتوبر الجاري رقم MS847.

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ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع انحاء العالم.

ونوهت مصر للطيران عملائها الراغبين فى السفر بضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

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بقلم دعاء محمود

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