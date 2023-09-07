«مصر للطيران» تطلق 3497 رحلة جوية خلال يوليو بزيادة 4%

أطلقت شركة مصر للطيران، عدد رحلات جوية وصلت إلى 3497 رحلة خلال شهر يوليو 2023، بنسبة زيادة بلغت 4% عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت شركة مصر للطيران نحو 941 ألف راكب خلال شهر يوليو من العام الجاري، وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

وكانت شركة مصر للطيران، أطلقت أولي رحلاتها المباشرة إلى مدينة بورسودان والتي تحمل رقم MS856 وعلى متنها 120 راكب.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها مصر للطيران نحو التوسع فى شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية و في ضوء توجيهات الدولة المصري لتعزيز التعاون وتكثيف التواجد داخل القارة السمراء.

جدير بالذكر أن تشغيل خط مدينة بورسودان الذى يعد من الخطوط الواعدة حيث يساهم في زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل مطار ساوباولو بالبرازيل أول رحلة لمصر للطيران المباشرة بين القاهرة و ساوباولو، الرحلة رقم MS3910 بأحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر.

وتعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط.