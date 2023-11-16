«مصر للطيران» تطلق 3357 رحلة جوية خلال أكتوبر 2023 (صورة)

أطلقت شركة مصر للطيران، عدد رحلات جوية وصلت إلى 3357 رحلة خلال شهر أكتوبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 5% عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت نسب الامتلاء على طائرات مصر للطيران ارتفاعًا قدره 9% في شهر أكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2022، وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، عن توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي الناقل الوطني الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

تم توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة أيرباص.

وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما يحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة “AirSpace” المميزة من أيرباص، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة.