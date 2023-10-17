«مصر للطيران» تطلق 3331 رحلة جوية خلال سبتمبر 2023

أطلقت شركة مصر للطيران، عدد رحلات جوية وصلت إلى 3331 رحلة خلال شهر سبتمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 8% عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت نسب الامتلاء على طائرات مصر للطيران ارتفاعًا قدره 12% في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2022، وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

وكان مطار القاهرة الدولي عزز مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة.

وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة، والتزامه نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية، وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم التى ساهمت فى الحصول على تلك الجائزة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة، حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.