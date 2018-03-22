مصر للطيران تطرح تخفيضًا 50% على أولى رحلاتها لموسكو

دعاء محمود صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه بمناسبة استئناف خط مصر للطيران القاهرة موسكو، تقرر طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، وتخفيض 35% على الدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها 12 أبريل للذهاب والعودة، على أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من يوم 2

دعاء محمود





صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه بمناسبة استئناف خط مصر للطيران القاهرة موسكو، تقرر طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، وتخفيض 35% على الدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها 12 أبريل للذهاب والعودة، على أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من يوم 23 مارس وحتى 29 مارس الحالي، وأن يكون السفر من القاهرة إلى موسكو يوم 12 أبريل والعودة حتى 12 يونيو 2018.

كما طرحت الشركة تخفيضات أخرى على نفس الخط للسفر والعودة في فترات مختلفة، ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء من أي محمول على رقم 1717 ومن أي رقم أرضي على 090070000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جدير بالذكر أن مصر للطيران ستسير 3 رحلات أسبوعيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من خلال أحدث طائراتها.