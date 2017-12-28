مصر للطيران تطرح تخفيضًا 30% على بعض رحلاتها

هاجر عمرانتطرح شركة مصر للطيران، تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار تذاكر الرحلات من القاهرة إلى عدد من الوجهات، منها بومباي بالهند بجنوب آسيا، ومدينة جوانزو الصينية، بالتزامن مع أعياد رأس السنة وإجازات نصف العام.وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بالعرض، على أن يكون

هاجر عمران

تطرح شركة مصر للطيران، تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار تذاكر الرحلات من القاهرة إلى عدد من الوجهات، منها بومباي بالهند بجنوب آسيا، ومدينة جوانزو الصينية، بالتزامن مع أعياد رأس السنة وإجازات نصف العام.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بالعرض، على أن يكون حجز تذاكر السفر إلى بومباي أو جوانزو من الآن، والحصول على هذا التخفيض على رحلة مصر للطيران رقم MS968، والمتجهه إلى بومباي أيام 15، 16 و17 من يناير المقبل.

ويمكن للعملاء الحصول على نفس التخفيض في حال قيامهم بحجز تذاكر السفر على رحلة الشركة رقم “958 MS”، والمتجهه إلى مدينة جوانزو على أن يكون السفر في 12، 13 أو 19 يناير المقبل.

وطرحت الشركة نفس العروض لعملائها المسافرين من جميع المدن الأوروبية التي تصل إليها الشركة، والمتاحة في شبكة خطوطها للحصول على نفس التخفيض عند قيامهم بحجز تذاكر السفر إلى ذات الوجهتين، طبقًا لنفس المواعيد المحدده بالعرض.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة بومباي الهندية، وتقلع من مطار القاهرة الدولي في الساعة 16:55 (وفقا للتوقيت المحلي للقاهرة)، لتصل إلى وجهتها في تمام الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وذلك أيام السبت، الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.

أما عن رحلات مصر للطيران إلى مدينة جوانزو فتسير الشركة رحلة يومياً، تقلع من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 00:15 منتصف الليل، لتصل إلى جوانزو في الساعة 15:15 عصرًا وفقاً للتوقيت المحلي للقاهرة.