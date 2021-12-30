مصر للطيران تطرح تخفيضا 25% على رحلاتها لأمريكا وكندا

تزامنًا مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، أعلنت مصر للطيران عضو تحالف “ستار” عن طرح تخفيضات خاصة بنسبة 25 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال للمسافرين من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن.. وتورونتو بكندا.

وتسرى هذه التخفيضات عند شراء التذاكر حتى 31 يناير المقبل والسفر إلى تورونتو حتى 28 فبراير المقبل وإلى نيويورك حتى 31 مارس المقبل وإلى واشنطن حتى 13 أبريل المقبل .

من ناحية أخرى، طرحت مصر للطيران أسعارًا جديدة على رحلات ” القصيم” بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة تبدأ من 478 ريالا للذهاب فقط و 1040 ريال سعودي للذهاب والعودة .

أما رحلات جدة إلى القاهرة فقد طرحت مصر للطيران أسعارا جديدة تبدأ من 513 ريالا سعوديا للذهاب فقط.. و 1050 ريالا سعوديا للذهاب والعودة.

ويمكن لمسافرى مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني “egyptair.com” أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.