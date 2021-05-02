نقل وملاحة

«مصر للطيران» تطرح تخفيضات خاصة من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية

أطلقت شركة مصر للطيران تخفيضا بنسبة 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30…

دعاء محمود 9:30 م, الأحد, 2 مايو 21 9:30 م, الأحد, 2 مايو 21

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أطلقت شركة مصر للطيران تخفيضا بنسبة 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

كما طرحت الشركة 25 % تخفيض على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيه 2021.

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وطرحت تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيه 2021.

هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيه والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

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فيما طرحت الشركة أسعارًا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com أو من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

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بقلم دعاء محمود

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