«مصر للطيران» تطرح تخفيضات خاصة من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية

أطلقت شركة مصر للطيران تخفيضا بنسبة 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30…

أطلقت شركة مصر للطيران تخفيضا بنسبة 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء الاستفادة بالعرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

كما طرحت الشركة 25 % تخفيض على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيه 2021.

وطرحت تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيه 2021.

هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيه والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

فيما طرحت الشركة أسعارًا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

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