نقل وملاحة

«مصر للطيران» تصدر تنويها هاما للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا

فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا
دعاء محمود 11:45 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 11:45 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين علي رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا بضرورة إجراء إختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا بـ ٧٢ ساعه، أو القيام ب Antigen Rapid Test بـ ٢٤ ساعة قبل الوصول، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحا من يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ويسرى ذلك على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر.

وترجو مصر للطيران عملائها الكرام المسافرين علي رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران ١٧١٧ من داخل مصر.

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بقلم دعاء محمود

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