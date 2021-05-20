«مصر للطيران» تصدر تنويها مهما للمسافرين إلى السعودية

أصدرت شركة مصر للطيران تنويها للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية بشأن التعليمات الصادرة من المملكة اعتبارا من اليوم 20 مايو 2021.

في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية على الفئات المستثناة للدخول إلى المملكة العربية السعودية القيام بالآتي:

عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.

الخضوع لحجر المؤسسي لمدة 7 أيام و إجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول الثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي علي جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة(EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

ويُستثنى من ذلك الفئات التالية مع تقديم المستندات الدالة علي خضوعهم للاستثناء وهم: