نقل وملاحة

«مصر للطيران» تصدر تنويها مهما للمسافرين على رحلاتها إلى باريس

بناء علي تعليمات دولة فرنسا
دعاء محمود 12:46 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21 12:46 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت شركة مصر للطيران على جميع الركاب المسافرين من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) وذلك لمن يزيد أعمارهم فوق 12 عاما، وذلك اعتبارا من فجر السبت الموافق 4 ديسمبر 2021.

اقرأ أيضا  تعرف على تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلي شبين القناطر

وذلك بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران علي 1717 من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو اقرب وكيل سياحي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 3-12-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

ميناء دمياط يستقبل 17286 طن ذرة ويُصدر 6610 أطنان أسمنت

محمود محسن 9:54 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

تخصيص 40 مليار دولار لتطوير السكك الحديدية في روسيا خلال 3 سنوات

مصطفى الجُدي 8:57 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

وزير النقل: سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب محطات القطار الكهربائي LRT

محمود محسن 6:14 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

مصر للطيران تسير 82 رحلة جوية اليوم الخميس

دعاء محمود 2:26 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

تعرف على إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 1:29 م, الخميس, 2 ديسمبر 21