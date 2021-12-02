«مصر للطيران» تصدر تنويها مهما للمسافرين على رحلاتها إلى باريس

أكدت شركة مصر للطيران على جميع الركاب المسافرين من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) وذلك لمن يزيد أعمارهم فوق 12 عاما، وذلك اعتبارا من فجر السبت الموافق 4 ديسمبر 2021.

وذلك بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران علي 1717 من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو اقرب وكيل سياحي.