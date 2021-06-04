نقل وملاحة

«مصر للطيران» تصدر تعليمات هامة للراغبين في السفر بين مصر والمملكة المتحدة

اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021
دعاء محمود 8:29 م, الجمعة, 4 يونيو 21 8:29 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة المتحدة، تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من وإلى لندن، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يونيو ضرورة الانتباه لما يلي:
بالنسبة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة:

  • لن يُسمح بالسفر من مصر إلى إنجلترا إلا لمن لهم حق الإقامة بالمملكة المتحدة.
  • يجب حجز إجراءات الحجر الصحي المستحدثة في أحد الفنادق المعتمدة وحجز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل السفر من خلال الرابط: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.
  • إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد على 72 ساعة بنتيجة سلبية مع إجراء عدد (2) اختبار PCR خلال يومين من الوصول إلى إنجلترا، وكذلك بعد اليوم الثامن من الوصول.
  • ملأ البيانات المطلوبة على نموذج بيانات الراكب (PLF) لتسجيل بيانات الحجر الصحي وحجز الاختبارات.
  • سيتم استقبال الركاب القادمين من مصر في أماكن مخصصة بمطار لندن هيثرو عند الوصول.
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وبالنسبة للمسافرين من المملكة المتحدة إلى مصر:-

  • كما هو مُطبق في الوقت الحالي، ضرورة اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 96 ساعة بنتيجة سلبية.
  • كما تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من وإلى وجهاتها المختلفة ضرورة مراجعة متطلبات السفر المنشورة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com قبل السفر، وكذلك الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 داخل مصر لمراجعة حجوزاتهم او مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم.
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بقلم دعاء محمود

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