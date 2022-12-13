مصر للطيران تصدر تعليمات جديدة بشأن تصدير الحاصلات الزراعية والفاكهة

أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات جديدة لوكلاء الشحن بخصوص تصدير السلع المبردة والحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالي.

ووفقا لمنشور صادر عن الشركة لوكلاء الشحن، ” اطلعت عليه المال ” أكدت مصر للطيران بضرورة الإلتزام التام بتلك الإجراءات عند التقدم بحجز شحنات الخضار والفاكهة.

ونصت تلك التعليمات على عدم تغيير اسم المشمول بعد حجز الشحنة، كأن يقوم وكيل الشحن بتغيير اسم الصنف من فراولة إلى خضار أو العكس.

كما نصت التعليمات على عدم تحميل المعدة الواحدة بأكثر من بوليصة ( SHARE ) وإظهارها على بوليصة الشحن أنها (SHARE) .

ونصت التعليمات على ضرورة التأكد من إدارة الحجز بالمعدات التى تم حجزها لكل شحنة والإلتزام التام بما تم حجزه بالمتر المكعب وكما هو متبع، علماً بأنه تتم المحاسبة المالية بناء على وزن الحد الأدنى لكل معدة كما هو موضح بالسياسية البيعية.

كما أنه لن يقبل محاسبياً أى بوالص مخالفة لما تم ذكره في تلك التعليمات على أن يتم الرجوع على المتسبب بفارق نولون الشحن.

وكانت قد أصدرت الشركة خلال ديسمبر من العام الماضي تعليمات في خطابها لشعبة خدمات النقل الدولي التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، إلى ضرورة سداد نوالين شحن الخضار و الفاكهة إلى أوروبا بالدولار الامريكي، على أن يكون السداد مقدما.

وأشارت الشركة في خطابها، إلى ضرورة قيام وكلاء الشحن الذين أصدروا بوالص شحن خضار و فاكهة الي منطقة اوروبا بداية من أول ديسمبر من العام الماضي سرعة سداد تلك حتى لا تضطر الشركة لوقف التعامل.