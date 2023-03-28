مصر للطيران تصدر بيانا هاما بشأن رحلاتها إلى لبنان

أفادت مصر للطيران، بأنه إلحاقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني وفي ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان إعتباراً من منتصف ليل 29-30 مارس 2023.

وأضافت الشركة أن جميع رحلات مصر للطيران سوف تقلع بعد موعدها المحدد بساعة واحدة، لذا يرجى من العملاء المسافرين على متن رحلات مصر للطيران من وإلي بيروت مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.

وللمسافرين من داخل لبنان يمكنهم أيضاً الاتصال بالأرقام التالية: 01980465 / 01980165.