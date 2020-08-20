«مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الحركة غدًا

تشهد مصر للطيران غدا الجمعة، أعلي معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي حيث تسير الشركة غدا 21 أغسطس 42 رحلة جوية ما بين مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب.

وأضافت مصر للطيران في بيان لها أن ذلك بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت ، لندن ، أثينا ، لارناكا ، دوالا ،باريس ، إسطنبول ، نيويورك ، روما ، أمستردام ، فرانكفورت ، كوبنهاجن ، برلين ، جوبا ، فيينا ، ميونخ ،بودابيست ، الخرطوم ، نيروبي ، الشارقة ، البحرين ، أربيل ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي و ميلانو و بغداد.

وتابعت: بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة و رحلة داخلية واحدة إلي الأقصر، ورحلات استثنائية الي كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة و رحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف 5 رحلات شحن جوي .