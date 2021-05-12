مصر للطيران تشغل 150 رحلة جوية خلال إجازة عيد الفطر

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري، خاصة الشباب في الاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية وشواطئها الخلابة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران عن استمرار أسعارها التنشيطية علي رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة والإسكندرية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسي علم وذلك حتي 31 مايو الجاري ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التي انطلقت في شهر يناير الماضي.

واضاف أبوالعينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري وإلى أسوان 1800 جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

من ناحية أخري صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه تزامنًا مع أجازة عيد الفطر المبارك والأجازة الصيفية قررت مصرللطيران تشغيل 150 رحلة داخلية إضافية ومنتظمة الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 12 وحتي 19 مايو الحالي لاستيعاب طلب كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية، وذلك مع التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

وأضاف نبيل أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خلال هذه الفترة 60 رحلة بخط سير القاهرة / شرم الشيخ/ القاهرة و50 رحلة بخط سير القاهرة / الغردقة / القاهرة و20 رحلة بخط سير القاهرة / الأقصر و14 رحلة بخط سير القاهرة / اسوان و5 رحلات الأقصر / أسوان ورحلة واحدة أسوان / الأقصر بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.