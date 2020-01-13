مصر للطيران تشغل خطًا جديدًا إلى «دبلن».. يونيو المقبل

تسيير 4 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد، للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا.

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية، وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد إلى مدينة دبلن الأيرلندية، اعتبارًا من شهر يونيه المقبل.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في اطار توجهات الوزارة بتوسعة شبكة الخطوط والوصول إلى أهم النقاط في مختلف قارات العالم من خلال مطار القاهرة المحوري سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد، للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بأحدث الطرازات الجديدة التي ستنضم لأسطول شركتنا الوطنية هذا العام من طراز إيرباص A320NEO، المقرر أن تنضم أول طائرة منها مطلع شهر فبراير القادم، وتضم 142 مقعدًا من بينها 16 فى درجة رجال الأعمال، و126 فى الدرجة السياحية.

وقال فينسنت هاريسون المدير الإدارى لمطار دبلن: “يسعدنا أن نرحب بمصر للطيران فى مطارات إيرلندا، والتي ستضيف شبكة نقل شاملة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار دبلن، علمًا بأن لديها شبكة خطوط شاملة من مركزها فى القاهرة إلى وجهات أخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا.

وأضاف أنه سيعمل بالتعاون مع مصر للطيران على تعزيز هذا الخط الجديد، والذي سيكون موضع ترحيب من قبل رجال الأعمال، والسائحين على حد سواء حيث تعد القاهرة أكبر مدن العالم العربي،وتقع على ضفاف النيل، والأهرامات الشهيرة فى الجيزة، وأبو الهول على بعد أميال قليلة من وسط المدينة.