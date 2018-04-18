مصر للطيران تشارك في معرض Cottom السياحي بالصين

دعاء محمود شاركت مصر للطيران فى الدورة الرابعة عشر لمعرض COTTM السياحي بمدينة بكين الصينية الذي تختتم فاعلياته اليوم بمشاركة 70 دولة، والذى تنظمه شركة Tarsus group فى إنجلترا، وتشارك مصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة فى هذا المعرض، كما تشارك داخل هذا الجناح عدد من الشركات السياحية المصرية وال

دعاء محمود

شاركت مصر للطيران فى الدورة الرابعة عشر لمعرض COTTM السياحي بمدينة بكين الصينية الذي تختتم فاعلياته اليوم بمشاركة 70 دولة، والذى تنظمه شركة Tarsus group فى إنجلترا، وتشارك مصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة فى هذا المعرض، كما تشارك داخل هذا الجناح عدد من الشركات السياحية المصرية والفنادق والقرى السياحية.

وتفقد السفير عادل المجدوب سفير مصر ببكين جناح مصر للطيران بالمعرض، وكان في استقباله تامر رفعت مدير مكتب مصر للطيران ببكين، مشيدا بدور مصر للطيران في تنشيط الحركة الجوية بين البلدين، حيث تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وبكين ورحلة يوميا بين القاهرة وجوانزو بسعة مقعدية أكثر من 2500 راكب أسبوعيا في الاتجاه الواحد.

ويعتبر معرض China outbond travel and tourism market (cottm) من أهم المعارض السياحية فى الصين حيث تم دعوة 4300 شركة Host buyer المتخصصة فى السياحة الخارجية من الصين إلى أنحاء العالم.