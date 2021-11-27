مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

شاركت مصر للطيران في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل لطرح جهود مصرللطيران في الشأن وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الامور التي جري مناقشتها تأكيدًا علي دور مصر للطيران الفعال في خفض الانبعاثات والإلتزام بتحقيق اهداف الامم المتحدة…

شاركت مصر للطيران في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل لطرح جهود مصرللطيران في الشأن وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الامور التي جري مناقشتها تأكيدًا علي دور مصر للطيران الفعال في خفض الانبعاثات والإلتزام بتحقيق اهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الصدد، صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الإنبعاثات على قائمة أولوياتها في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي.

وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل وإستهلاك الوقود وساهم ذلك في تقليل إستهلاكنا للوقود بنسبة ٢٠% مما ساعد علي خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى.

كما قامت مصرللطيران بإدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض إستهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الإعتماد علي الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفي مصر للطيران والبحث في مجال الإعتماد علي الطاقة الشمسية مما يؤدي الي تقليل الوطأة الحرارية و دراسة استخدام الوقود المستدام.

وخلال المؤتمر تم عقد مناظرة بحضور مدير إتحاد النقل الجوي الدولي اياتا والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الاوروبي والرئيس التنفيذي لشركة ايزي چيت كما تم مناقشة مستقبل الطيران في ضوء خطة ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ واستخدام الوقود الحيوي للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول ٢٠٥٠ و الإستثمار في تكنولوجيا صناعة الطيران.

وشارك من مصر للطيران في المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.