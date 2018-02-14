مصر للطيران تشارك في فعاليات بورصة ميلانو السياحية

المال - خاص شاركت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، في فعاليات بورصة السياحة والسفر الدولية 2018 BIT، والمقام حاليا بمدينة ميلانو بإيطاليا .جاءت هذه المشاركة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية من خلال جناح دعائي د

المال – خاص

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، في فعاليات بورصة السياحة والسفر الدولية 2018 BIT، والمقام حاليا بمدينة ميلانو بإيطاليا .

جاءت هذه المشاركة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية من خلال جناح دعائي داخل المعرض على مساحة 100 متر مربع، ضم ممثلي الشركة وعدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية، وقد تضمن المعرض عقد عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال فعاليات من قبل الشركة مع عدد من الشركات والجهات المشاركة بهدف بحث سبل التعاون في مجال السياحة والسفر ومناقشة العديد من الموضوعات التى من شأنها تعزيز تواجد مصر للطيران في هذا السوق وامكانية التوسع فيه ولدفع المزيد من التدفقات السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى مصر خلال العام الجارى،

وتعد بورصة ميلانو السياحية BIT2018 من أبرز المعارض السياحية الدولية، حيث تحتل مكانة مهمة على خارطة المعارض السياحة والسفر الدولية، وتشارك فيها معظم دول العالم وكبريات الشركات السياحية ومؤسسات الطيران والخدمات السياحية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تتواجد بقوة في السوق الايطالي من خلال رحلاتها إلى كل من ميلانو بواقع ١٤ رحلة أسبوعياً، و روما بواقع ١٠ رحلات أسبوعيًا، و ذلك على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800.

