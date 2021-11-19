مصر للطيران تشارك في تجربة دولية لإدارة الأزمات

شاركت شركة مصر للطيران في تجربة دولية، لإدارة الأزمات والمخاطر لمجابهة الكوارث الطبيعية، التي تؤثر سلبًا على تشغيل رحلات الشركة وانتظام وسلامة تشغيل رحلاتها، في ظل التغيرات المناخية، وما يترتب عليها من تأثيرات ومخاطر طبيعية.

شاركت شركة مصر للطيران في تجربة دولية، لإدارة الأزمات والمخاطر لمجابهة الكوارث الطبيعية، التي تؤثر سلبًا على تشغيل رحلات الشركة وانتظام وسلامة تشغيل رحلاتها، في ظل التغيرات المناخية، وما يترتب عليها من تأثيرات ومخاطر طبيعية.

شارك في تجربة إدارة الأزمة عدد من منظمات الطيران الدولية وكبري شركات الطيران، واتخذت التجربة أزمة انفجار بركان أيسلندا كنموذج للأزمة التي قد يتعرض لها تشغيل الشركة.

وقام مركز العمليات الجوية بمصر للطيران بتدريب فريق الأزمات، الذي يضم ممثلين عن كافة قطاعات الشركة على التعامل مع هذه الأزمة وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة الجوية، في ظل عدم انتظامية التشغيل التي تؤدي إلي انتشار هذه السحب من الركام البركاني، الناتجة عن نشاط البركان.

كما قام مركز العمليات الجوية بغرفة الأزمات بمصر للطيران بعمل تجربة أزمات داخلية على مستوى الشركة، تحاكي تعرض إحدي رحلات الشركة للركام البركاني، وكيفية التعامل معها حال تسببها في حدوث عطل فني للطائرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات والمتمثلة في مركز أزمات وزارة الطيران المدني، قطاع المراقبة الجوية وإدارة عمليات هيئة ميناء مطار القاهرة.

ونجح فريق إدارة الأزمات بمصر للطيران في التعامل مع التجربة حتى هبوط الطائرة اضطراريا بسلام في مطار القاهرة الدولي.