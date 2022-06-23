«مصر للطيران» تشارك في «إياتا».. ورئيس «القابضة» يلتقى رؤساء تحالف ستار وتصنيع الطائرات والمحركات

شاركت مصر للطيران فى مؤتمر الجمعية العامة الثامنة والسبعين للاتحاد الدولى للنقل الجوى “إياتا” وقمة الطيران العالمى التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلي 21 يونيه الجارى.

وقد ترأس وفد مصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وضم الوفد ريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية وسالى عبد الخالق مدير إدارة المنظمات الدولية بمصر للطيران.

يأتي ذلك فى إطار حرص الشركة الوطنية على المشاركة فى كافة المؤتمرات والأحداث الدولية فى مجال النقل الجوى لتعزيز التعاون مع شركات الطيران وتصنيع الطائرات والتنسيق مع المنظمات والتحالفات الدولية والإقليمية.

شارك في فعاليات الجمعية العامة وقمة الطيران العالمى قادة 290 شركة طيران عالمية إلى جانب رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وشركات تصنيع الطائرات والمحركات وتكنولوجيا الطيران ومقدمى الخدمات الملاحية ومزودى الخدمات بالمطارات.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين أن الجمعية العامة للأياتا ناقشت عددا من الموضوعات المهمة وفى مقدمتها مستقبل صناعة الطيران بعد بدء التعافى من جائحة كورونا التى تعد الأزمة الأخطر فى تاريخ الطيران العالمى والدروس المستفادة خلال الجائحة والتى يأتى فى مقدمتها أن إغلاق الحدود بين الدول ليس حلا عند التعرض لأزمات فى المستقبل، حيث أثبتت أزمة كوفيد 19 أن المشكلات الناجمة عن إغلاق الحدود أكبر بكثير من فوائده، وأنه لم يمنع انتشار الوباء ولكن أخر انتشاره قليلا كما تم مناقشة تأثيرات الأحداث العالمية على اقتصاديات صناعة الطيران وضرورة إعداد الخطط التي من شأنها مواجهة التحديات والارتقاء بالقطاع إلى مستوى أفضل.

كما طالبت الجمعية العامة للأياتا الحكومات بعدم زيادة رسوم المطارات والضرائب وعدم فرض مزيد من القيود، وكذلك تم استعراض ملف تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبنى هدف الوصول إلى “صفر” انبعاثات بحلول 2050 ويعد الوقود المستدام المحور الأساسى للخطة التى وضعتها الأياتا كما تم بحث سبل الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد .

وكذلك مناقشة هدف تحقيق التنوع بين الجنسين من خلال مبادرة الأياتا التى أطلق عليها 25 by 2025 والتى تهدف الى أن تبلغ نسبة السيدات فى المناصب القيادية بشركات الطيران 25% بحلول عام 2025، إضافة إلى مناقشة تخصيص سعة المطارات، وضمان النقل الآمن لبطاريات الليثيوم وغيرها.

واستعرضت الجمعية تقريرا عن حال صناعة الطيران والذى أوضح أن خسائر صناعة النقل الجوى فى 2021 بلغت نحو 42 مليار دولار وهو أقل من التوقعات التى كان مقدرا لها أن تبلغ 52 مليار دولار، وفى عام 2022 تشير التوقعات بأن الخسائر سوف تبلغ 9.7 مليار دولار، ثم تبدأ الصناعة فى تحقيق الأرباح اعتباراً من 2023.

وبلغت نسبة التضخم 9.0% فى ابريل 2022 ومن المتوقع نمو اجمالى الناتج المحلى بنسبة 3.4% هذا العام وهو أقل من التوقعات السابقة ومن المتوقع ارتفاع أسعار مواد الطاقة فى 2022 بنسبة 50% مقارنة بأسعارها فى 2021.

ومن أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها “التحول الرقمى” واستخدام التكنولوجيا الجديدة فى صناعة الطيران، حيث تتحمل شركات الطيران تكاليف باهظة نتيجة لاستخدام قنوات التوزيع المباشرة كما يحتاج المسافر إلى القيام بعدة خطوات لتأكيد هويته بكل خطوة لإتمام إجراءات السفر، لذلك أصبح الحل هو وجود خدمات رقمية جديدة. ولتطوير البيع بشركات الطيران يجب على الصناعة.

تبني مفهوم” اتخاذ العميل كمرجع” والرقمنة .. كما تم المطالبة بتبنى قدرة التوزيع الجديدة الـNDC New Distribution Capability لزيادة معدلات البيع.

كما ناقشت الأياتا تقرير الـBlue print لتسهيل عملية السفر الجوى والإجراءات الواجبة التطبيق لتشجيع الحكومات لإعادة فتح الحدود بناء على تبنى “بروتوكولات صحية موحدة” ومبسطة، تتمثل فى عدم فرض قيود السفر على الحاصلين على اللقاح واجراء تحليل الـAntigen لغير الحاصلين على اللقاح وتطبيق الحلول الرقمية لتسهيل الوثائق المطلوبة للسفر وتطبيق الاجراءات اللازمة لمنع انتشار كوفيد19 بناءاً على اجراء تقييم للمخاطر.

وقد تزامن مع فعاليات الجمعية العامة للأياتا انعقاد اجتماع رؤساء مجالس إدارات شركات الأعضاء فى تحالف ستار حيث التقي الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران برؤساء مجالس إدارة شركات التحالف حيث تم مناقشة المشروعات المشتركة لشركات التحالف والتى تشارك فيها مصرللطيران ويتم تنفيذها تحت مظلة تحالف ستار وأهمها المشروعات الرقمية التى يتبناها التحالف فى إطار سعيه لتلبية احتياجات العملاء ووضعها فى مقدمة الأولويات حيث جاءت مصرللطيران ضمن أول 10 شركات على مستوى تحالف ستار فى مراحل تطبيق خدمة اختيار المقاعد الغير مدفوعة الـــInterline Unpaid Seats والذي يهدف الى تبادل المقاعد المجانية عبر شركات تحالف ستار ومن خلال منصة تحالف ستار الرقمية.

كما تم استعراض أهم المشروعات التي يقدمها التحالف في مجال الاستدامة و تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.. حيث تم استعراض ماتم بمطار هيثرو تحت مظلة التحالف في هذا المجال ومن ضمنهم مصرللطيران وطرح عدد من المبادرات الأخرى خاصة في ظل تنظيم جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وأضاف أبو العينين أنه تم بحث سبل التعاون مع شركات الطيران الأعضاء فيما يخص تسهيل نقل ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر تحت مظلة تحالف ستار.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التوسع فى تطبيق التكنولوجيا البيومترية التى تهدف إلى تسهيل تجربة المسافرين باستخدام نظام التعرف على الوجه المتكامل مع إنشاء حافظة رقمية لكل مسافر يتم من خلالها تسجيل وتخزين البيانات البيومترية لكل راكب من خلال وسائل متعددة بما في ذلك الهواتف المحمولة للركاب وكذلك استخدام أكشاك تسجيل البيانات البيومترية المتاحة في مناطق إنهاء إجراءات السفر، وكيفية تطبيق هذا النظام على مستوى شركات الطيران الأعضاء بالتحالف، والتى تم تفعيلها حاليا في أربعة مطارات رئيسية – فرانكفورت، ميونيخ ،فيينا وهامبورغ، وجار العمل علي ضم المزيد من المطارات الأخرى.

وتدرس مصرللطيران تطبيق مشروع خدمة بيع المقاعد المدفوعة Interline Paid Seats مع تحالف ستار، هذا بالاضافة الى تفعيل مصرللطيران لخدمة تتبع الحقائب Interline Baggage Tracking ضمن الـ12 شركة المتقدمين من الـ 26 عضو من أعضاء تحالف ستار.

وعقد الطيار عمرو أبوالعينين أيضا سلسلة من الإجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات وممثلي الخطوط التركية والخطوط البولندية وطيران الخليج وممثل المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون كما تم عقد لقاءات مع ممثلى شركات تصنيع الطائرات بوينج، ايرباص الى جانب شركات تصنيع المحركات”رولزرويس” و”برات آند ويتنى” و”جنرال اليكتريك” و” سي إف إم”.