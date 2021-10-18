مصر للطيران تشارك بمعرض «TTG Incontri» فى إيطاليا

شاركت مصر للطيران فى الجناح المصري داخل المعرض السنوي «TTG Incontri» المنعقد بمدينةRimini بإيطاليا والذي عقد في الفترة من 13 إلي 15 أكتوبر ۲۰۲١ تحت مظلة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، و عرضت خلاله آخر خدمات الشركة لعملائها.

ويعتبر معرض TTG هو أحد أهم المعارض الدولية السياحية بالسوق الإيطالي حيث يستقطب عدداً من الخبراء والمتخصصين للتعرف علي أحدث التقنيات و المستجدات في صناعة السياحة والسفر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير في الوقت الحالي أكثر من ١٠ رحلات أسبوعية بين القاهرة والمدن الإيطالية روما وميلانو ومن المقرر زيادتها خلال الموسم الشتوي الحالي.