نقل وملاحة

مصر للطيران تشارك بمعرض «TTG Incontri» فى إيطاليا

عرضت خلاله آخر خدمات الشركة لعملائها
دعاء محمود 10:53 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 10:53 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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شاركت مصر للطيران فى الجناح المصري داخل المعرض السنوي «TTG Incontri» المنعقد بمدينةRimini بإيطاليا والذي عقد في الفترة من 13 إلي 15 أكتوبر ۲۰۲١ تحت مظلة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، و عرضت خلاله آخر خدمات الشركة لعملائها.

ويعتبر معرض TTG هو أحد أهم المعارض الدولية السياحية بالسوق الإيطالي حيث يستقطب عدداً من الخبراء والمتخصصين للتعرف علي أحدث التقنيات و المستجدات في صناعة السياحة والسفر.

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ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير في الوقت الحالي أكثر من ١٠ رحلات أسبوعية بين القاهرة والمدن الإيطالية روما وميلانو ومن المقرر زيادتها خلال الموسم الشتوي الحالي.

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بقلم دعاء محمود

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