مصر للطيران تسيِّر 30 رحلة دولية غدا تقل 3500 راكب

تعتزم شركة مصر للطيران، إطلاق 30 رحلة جوية غدًا الأحد، إلى 18 وجهة دولية وعربية، بالإضافة إلى 3 وجهات داخلية و 3 رحلات أخرى للشحن الجوي، وذلك لنقل ما يقرب من 3500 راكب.

وأكدت مصادر مطلعة بالشركة، أنه من المقرر إطلاق رحلة واحدة إلى كل من الوجهات التالية: أمستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، واشنطن، فرانكفورت وتورنتو. مصر للطيران

رحلات مصر للطيران

وأضافت المصادر أنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول وأبوظبي، بالإضافة إلى 5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير اليوم السبت، 44 رحلة دولية وداخلية، تنقل على متنها نحو 4800 راكب، وذلك بواقع رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، لندن، كوبنهاجن، روما، ميلانو، فرانكفورت.

وتسير الشركة رحلة واحدة لكل من دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، البحرين، نيويورك، ميونيخ، جينيف، مدريد، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، ورحلتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، و3 رحلات إلى دبي.

كما تطلق رحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و9 رحلات داخلية، بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر.

وكانت مصر للطيران، قد أعلنت مؤخراً عن وصولها لمتوسط 45% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا، وذلك لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي.

ونوهت الشركة بأنها قامت بتشغيل 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية و70 رحلة شارتر بإجمالي 1725 رحلة وذلك منذ عودة حركة الطيران إلى المطارات المصرية في أول شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس.