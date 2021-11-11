نقل وملاحة

مصر للطيران تسير 87 رحلة دولية وداخلية غدًا

6 رحلات شحن جوي
دعاء محمود 5:51 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 5:51 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تسير مصر للطيران غدا الجمعة 87 رحلة جوية بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، تونس، لندن، نيويورك، لارناكا، كوبنهاجن، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، كازابلانكا، أبوجا، ميلانو، برلين، إسطنبول، روما، عمّان، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو.

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وأعلنت الشركة أيضا أنها ستشغل 20 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و 6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8803 ركاب.

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بقلم دعاء محمود

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