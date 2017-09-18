مصر للطيران تسير 27 رحلة لعودة 5800 حاج

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيرها غدا الثلاثاء 12 رحلة جوية لعودة 2240 حاجا، بواقع 6 رحلات جوية من المدينة المنورة لعودة 1340 حاجا، و6 رحلات جوية من جدة لعودة 900 حاج من حجاج القرعة والبعثات والترانزيت والعمل والحجاج الأفراد.

أما عن رحلات اليوم الإثنين، فمن المقرر أن تسير مصر للطيران 15 رحلة جوية لعودة 3560 حاجا، بواقع 7 رحلات جوية من جدة لعودة 1630 و8 رحلات جوية من المدينة المنورة لعودة 1930 من حجاج القرعة والترانزيت، من بينهم رحلتان خاصتان لعودة حجاج بماكو وحج الأفراد والبعثات والعمل.