نقل وملاحة

مصر للطيران تسير رحلتها الخاصة الرابعة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

اليوم الأربعاء ٢٦ يناير
دعاء محمود 11:06 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 11:06 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمشجع المصري اليوم الأربعاء ٢٦ يناير، بتنظيم رابع رحلاتها الخاصة إلى مطار “دوالا” بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأضافت الشركة، أن الرحلة برقم MS3042 من خلال أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة باسم “طائرة الأحلام” لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الرابعة المقامة مساء اليوم أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وكانت الشركة الوطنية قد سيرت ٣ رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو والسودان واستطاع منتخب مصر التأهل للدور السادس عشر بعد حصوله علي المركز الثاني في المجموعة.

وتتمنى مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق في البطولة الإفريقية.

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بقلم دعاء محمود

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